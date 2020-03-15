Эстония закроет границу иностранцам из-за угрозы коронавируса

Сколько еще жертв принесет коронавирус за это время? Фото: pixabay.com

Сколько еще жертв принесет коронавирус за это время? Фото: pixabay.com

Правительство Эстонии в рамках борьбы с коронавирусом приняло решение с 17 марта установить временный запрет на въезд в страну гражданам иностранных государств.

В страну могут въехать только граждане Эстонии или лица, имеющие вид на жительство в Эстонии, в том числе обладатели серых паспортов, а также граждане других стран, члены семьи которых живут в Эстонии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

С 17 марта будет действовать пограничный контроль, который включает в себя проверку документов и наличия симптомов болезни. Ограничений на выезд нет.

Число зараженных коронавирусом в Эстонии выросло до 115 человек.

Правительство Эстонии в пятницу, 13 марта объявило введении в стране чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса. Режим ЧП будет действовать до 1 мая.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Напомним, 5 марта, в Петербурге зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшим оказался студент СЗГМУ им. Мечникова, гражданин Италии. Контактировавших с ним людей поместили под медицинское наблюдение в медучреждение или на дому. Врачи взяли анализы еще у пятерых учащихся медицинского университета. Сейчас число зараженных в Петербурге достигло шести человек. Всего на территории России на сегодняшний день зарегистрировано 59 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Appleс обирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.