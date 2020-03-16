Американцы стали массово скупать оружие, патроны и сухпайки из-за коронавируса

За последние несколько недель продажи оружия и боеприпасов выросли в пять раз. Фото: Pixabay

За последние несколько недель продажи оружия и боеприпасов выросли в пять раз. Фото: Pixabay

Американцы стали массово скупать огнестрельное оружие, патроны и сухие пайки на фоне распространения коронавируса.

В магазинах США заметили дефицит продуктов и средств гигиены, сообщает Fox News.

Владелец оружейного магазина в Калифорнии Гэбриэл Вон отметил, что за последние несколько недель продажи оружия и боеприпасов выросли в пять раз. Для того, что приобрести оружие американцы стоят в очередях по 5-6 часов.

По последним данным, в США зафиксировано 2033 случая заражения, 47 человек погибли.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Напомним, 5 марта, в Петербурге зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшим оказался студент СЗГМУ им. Мечникова, гражданин Италии. Контактировавших с ним людей поместили под медицинское наблюдение в медучреждение или на дому. Врачи взяли анализы еще у пятерых учащихся медицинского университета. Сейчас число зараженных в Петербурге достигло шести человек. Всего на территории России на сегодняшний день зарегистрировано 63 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что число заразившихся новым типом коронавируса в России за минувшие сутки увеличилось на четыре человека и достигло 63. Трое из новых пациентов находятся в Московской области, один — в Тюменской. Все они в последние две недели посещали Италию, Францию, Испанию и Швейцарию.