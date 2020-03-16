В России из-за коронавируса перенесут досрочную сдачу ЕГЭ

Появились первые результаты ЕГЭ. Фото: Рixabay
Во всех школах Петербурга введено свободное посещение. Фото: Рixabay

Другие даты сдачи будут объявлены позднее. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова сегодня, 16 марта, на заседании координационного совета при правительстве по противодействию распространения коронавируса. Ранее переносить даты не планировалось, но эпидемиологическая ситуация не оставила выбора. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент в России подтверждено 93 случая COVID-19. Четверо из них нормально перенесли течение болезни и были выписаны из стационаров. В больницах получают лечение в инфекционных боксах 79 человек. У 57 из них болезнь проходит легко.

Семь жителей страны заразились непосредственно в России от прибывших из стран с тяжелой ситуацией по коронавирусу.

По всей стране на карантине находятся 15 тыс. человек. За ними наблюдают врачи, но они здоровы.

Страна будет полностью обеспечена необходимым экспресс-тестами на выявление болезни. Также, во избежании дефицита, был организован запас необходимых медикаментов. Его хватит на две недели.

Люди, который попадут на больничный из-за карантина, получат положенные по нему средства раньше, чтобы их финансовая ситуация не ухудшалась.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские школьники официально переведены на дистанционное обучение.

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