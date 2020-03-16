Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию

Конституционный суд (КС) России признал законными поправки в Конституцию РФ, в том числе, об обнулении президентских сроков. Изменения соответствуют статьям 1, 2 и 9 основного закона. Соответствующее заключение опубликовано на сайте КС.

Поправки рассмотрели председатель Конституционного суда Валерий Зорькин и тринадцать судей. Заключение КС направлено президенту РФ Владимиру Путину.

Решение Конституционного суда считается окончательным и не подлежит обжалованию. Документ вступает в силу с момента официального опубликования и не требует подтверждения другими органами или должностными лицами.

Напомним, 14 марта Владимир Путин направил запрос в Конституционный суд. В частности, он просил высказаться о допустимости поправок, связанных с обнулением президентских сроков.

Все поправки будут вынесены на общероссийское голосование. Россияне смогут либо поддержать их все, либо высказаться против. Голосование назначено на 22 апреля.