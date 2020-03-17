В Ленобласти дезинфицируют места массового скопления людей

Не стоит забывать о личной безопасности: чаще мыть руки, реже дотрагиваться до лица и минимизировать нахождение в общественных местах. Фото: pixabay.com

Не стоит забывать о личной безопасности: чаще мыть руки, реже дотрагиваться до лица и минимизировать нахождение в общественных местах. Фото: pixabay.com

В рамках профилактики распространения инфекции коронавируса в общественных учреждениях и местах массового скопления людей в Ленинградской области будет регулярно проводиться дезинфекция.

Новое «антивирусное» постановление уже закреплено подписью губернатора Ленинградской области Александром Дрозденко, передает Telegram-канал «Тайны Ленинградского двора». Точная дата начала мероприятий по обработке общественных мест неизвестна, ясно лишь, что регулярная дезинфекция начнется в ближайшее время.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новые меры безопасности коснулись не только государственных учреждений, но и общественного транспорта. В Ленобласти, как и в Петербурге, каждый раз перед выходом на рейс дезинфицируют салоны автобусов, троллейбусов и трамваев, а у водителей проверяют температуру перед началом работы.