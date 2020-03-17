Пулково усилил меры профилактики из-за угрозы распространения коронавируса

В Пулково проводится ряд мер по предотвращению распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Воздушные ворота северной столицы» (управляющая компания аэропорта).

В частности, все самолеты, прибывающие в петербургский аэропорт из регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, проходят дезинфекционную обработку.

Кроме того, в Пулково создан оперативный штаб для совместной работы с авиакомпаниями, органами власти и Роспотребнадзором по вопросам коронавируса.

В помещениях аэропорта усилен режим уборки. Для дезинфекции применяют средства с противовирусной активностью. В местах, где пассажиры пребывают дольше всего, организовано обеззараживание воздуха с помощью очищающих установок.

Персоналу Пулково выдают защитные маски, перчатки и антисептики. Коммуникация между сотрудниками ограничена и переведена в дистанционный формат.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

В России случаи заболевания новым типом коронавируса выросли до 93. Из всех зарегистрированных случаев 86 являются завозными, а остальные — контактные.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россияне заболели коронавирусом в ОАЭ. Речь идет о двух жителях России. Об этом сообщает Минздрав ОАЭ. Было отмечено, что заболевшие были в контакте с итальянскими велогонщиками, у которых был обнаружен вирус.