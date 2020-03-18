В Украине умер второй человек от коронавируса

За сутки выявлено семь случаев заражения – всего 14 человек по стране.

Об этом стало известно 17 марта. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на Центр общественного здоровья Украины. На данный момент на территории страны проживает 14 человек, у которых диагностировали коронавирус. Отмечается, что среди пациентов есть двое детей грудного возраста Двое уже скончались от инфекции – одна из них, женщина 33 лет, жила в Черновицкой области. До этого скончалась 71-летняя жительница Житомирской области.

Напоминаем, что в России выявили более 110 случаев заражения. Пока ни одного летального исхода.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что актрису Ольгу Куриленко, заразившуюся коронавирусом, отказались везти в больницу. Она рассказала, что госпитализируют только тех пациентов, которые находятся в критическом состоянии.