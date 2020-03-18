Скончался житель Японии, намеренно распространявший коронавирус

Скончался житель Японии, намеренно распространявший коронавирус
К счастью, у остальных людей, которые контактировали с мужчиной, вирус не проявился. Фото: Pixabay

Врачи диагностировали COVID-19 у мужчины в начале марта. Но вот отправить в больницу в инфекционное отделение его могли только на следующий день в виду определенных причин. Поэтому больному было велено отправиться домой и изолироваться. Но 57-летний японец решил не слушать указания медиков — он решил отправиться в общественные места. До этого он связался со своими родными, которые тоже оказались больны, и сказал, что намерен распространять болезнь. Об этом сообщает агентство Kyodo.

В одном из питейных заведений мужчина проболтался о своей болезни, на что сразу же отреагировали посетители, вызвав полицию. Мужчину задержали. Из всех людей, с которыми ему удалось пообщаться, заболела только одна гостья бара. Ее самочувствие остается удовлетворительным.

Сам же распространитель скончался в больнице. Об этом стало известно сегодня, 18 марта. Проживал он в городе Гамагори.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Японии зараженный коронавирусом мужчина намеренно заражал людей.

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