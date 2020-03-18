Эргашев не нашел время ответить на вопросы депутатов о коронавирусе

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев, курирующий сферы здравоохранения и социальной политики, пропустил правительственный час в Законодательном собрании 18 марта. «Прогул» чиновника возмутил депутатов, которые намеревались задать вопросы о ситуации с коронавирусом.

Пропустить заседание парламента Эргашев был вынужден по причине занятости. Вице-губернатор 18 марта совершается объезды городских больниц.

«Мог бы час или полтора выделить для информации депутатов. Я собирался, естественно, спрашивать про ситуацию с коронавирусом», — отметил депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.

Ожидалось, что на заседании парламента Эргашев расскажет о мерах по борьбе с коронавирусом в Петербурге. Вопрос этот из повести заседания отключили по предложению депутата Дениса Четырбока.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в больнице имени Боткина в Петербурге находятся 303 человека с подозрением на коронавирус. Диагноз подтвержден у семи человек.