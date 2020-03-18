Стали известные новые симптомы коронавируса COVID-19

Стали известные новые симптомы коронавируса COVID-19
Коронавирус. Фото: pixabay

Глава немецкого Института вирусологии при университетской клинике в Бонне Хендрик Стрик рассказал общественности о симптомах коронавируса, которые были неизвестны ранее.

Вирусолог сообщил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что этими симптомами стали пропажа обоняния и вкусовых ощущений у двух третей детей, которые заражены коронавирусной инфекцией. Кроме того, 30% зараженных страдают от диареи.

При этом, по его словам, коронавирус COVID-19 у большинства зараженных проходит с легкими симптомами. Ученый считает, что новый вирус не так опасен, как SARS-1, однако он быстрее распространяется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге появится онлайн-сервис, где врачи ответят на все вопросы по коронавирусу.

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