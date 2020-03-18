Little Big прокомментировали отмену «Евровидения»

Представлять Россию на Евровидение должна была группа Little Big. Фото: кадр из клипа на песню Uno

Представлять Россию на Евровидение должна была группа Little Big. Фото: кадр из клипа на песню Uno

Артисты считают, что такое решение – самое верное. Они выразили надежду, что коронавирус победят.

Об этом стало известно сегодня, 18 марта. Обо всем группа Little Big написала в своем Instagram-аккаунте. Ребята отреагировали на новость об отмене «Евровидения», заявив, что им жаль, но иначе быть и не могло. Они также поблагодарили слушателей, которые поддерживали их все это время. Петербургская группа хочет верить, что люди по всему миру продолжат слушать их конкурсную песню, несмотря на коронавирус.

Напоминаем, что об отмене мероприятия сообщили в эту среду. Ожидается, что конкурс состоится в 2021 году и на него поедут те же коллективы, но с другими песнями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Германии оценили шансы группы Little Big на победу в «Евровидении». Журналист отметил, что новая песня, с которой группа поедете на «Евровидение» является хорошей сатирой.