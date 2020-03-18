Все театры Петербурга приостановят работу

До конца апреля петербуржцы и гости город не смогут посмотреть спектакли.

Об этом стало известно сегодня, 18 марта. Обо всем gazeta.spb.ru сообщил источник, ссылаясь на данные от комитета по культуре. По неподтвержденной официально информации, все театры Санкт-Петербурга закроются с 19 марта по 30 апреля, так что те, кто приобрел билеты на эти даты, стоит сдать их в кассы.

Напоминаем, что до этого о закрытии сообщил Цирк на Фонтанке, отменяются также концерты и прочие массовые мероприятия. Горожанам советуют оставаться дома и лишний раз не выходить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургский автовокзал отменяет десятки международных и внутренних рейсов. Сколько будут действовать ограничения, неизвестно. Все они по-прежнему вызваны необходимыми мерами предосторожности в связи с пандемией коронавируса COVID-19.