Путин о Беларуси: «Мы строим союзное государство»

Президент подчеркнул, что несмотря на это страна-сосед является независимой.

Об этом стало известно сегодня, 18 марта. Обо всем сообщают РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Беларусь – союзники, но никак не единое государство. Это значит, что страна-сосед имеет право на независимость и суверенность, но при это является нашим другом. Глава страны попросил уяснить разницу между двумя разными понятиями.

«Это не в прямом смысле единое государство, это все-таки два разных субъекта международного права. Беларусь – независимая суверенная страна и имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной»,

— заявил Путин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин признался, что стране нужна оппозиция, но не нужны бардак и шоу.