Китайский врач нашел способ лечения коронавируса

Он заявил, что ему удалось помочь тяжелобольным пожилым людям.

Об этом стало известно сегодня, 18 марта. Обо всем пишет Daily Mail. Китайский врач Донгченг Ву рассказал, что нашел способ лечения коронавируса. Он заявил, что смог вернуть к нормальной жизни девятерых тяжелобольных пациентов в возрасте. Эксперт вводил в их вены стволовые клетки, изъятые из тканей. Спустя пару дней зараженные полностью вылечивались.

Ву объяснил, что стволовые клетки помогают восстанавливать повреждённые. Тем временем ученые со всего мира ищут способ лечения коронавируса для всех.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что специалист НИИ Гриппа рассказал о закате коронавирусу. Ожидается, что эпидемия сойдет на нет ближе к лету.