Специалист НИИ Гриппа рассказал о закате коронавирусу

Специалист НИИ Гриппа рассказал о закате коронавирусу
Коронавирус. Фото: pixabay

Ожидается, что эпидемия сойдет на нет ближе к лету.

Об этом стало известно сегодня, 18 марта. Обо всем рассказал старший научный сотрудник НИИ Гриппа, кандидат медицинских наук Игорь Никоноров во время пресс-конференции «Коронавирус: в опасности ли Петербург». Он уверен, что количество заболевших будет уменьшаться с каждым месяцем. Эксперт прогнозирует закат коронавируса ближе к лету, а пока петербуржцам стоит быть внимательнее и соблюдать меры предосторожности.

Так, нужно избегать больших скоплений людей, не контактировать с заболевшими и как можно чаще мыть руки. Напоминаем, что в России диагноз поставили около 150 пациентам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России утвердили правила оформления больничных листов по коронавирусу. Каждый субъект РФ определит перечень из не более трех медучреждений, которые будет заниматься дистанционным оформлением больничных листов.

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Специалист НИИ Гриппа рассказал о закате коронавирусу
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