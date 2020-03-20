В Петербурге ожидается похолодание

В последний день рабочей недели, 20 марта, петербуржцев ожидает прохладная и облачная погода.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», выпадут осадки в виде мокрого снега. Днем температура воздуха составит от плюс 1 до плюс 3 градусов.

Ветер будет дуть западных и северо-западных направлений.

Возможна гололедица. В связи с чем МЧС рекомендует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, не обгонять и не перестраиваться во время движения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неправильные действия при торможении во время гололедицы могут привести к усугублению ситуации. Специалист рассказал, как сделать это наиболее правильно.