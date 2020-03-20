В Выборге за хранение и сбыт наркотиков задержали петербуржца

В Выборге за хранение и сбыт наркотиков задержали петербуржца
Мужчину отпустили под подписку о невыезде. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: pixabay.com

В городе Выборг в Ленинградской области полиция задержала 32-летнего мужчину, у которого обнаружили 89 грамм амфетамина.

Правоохранители остановили петербуржца, возбудившего подозрения, на автозаправочной станции возле трассы «Скандинавия», действуя в рамках реализации оперативной информации. Оказалось, что при себе мужчина имел почти 90 граммов амфетамина.

Позже полицейские обыскали место проживания задержанного и в гараже нашли огнестрельное оружие: охотничье ружье, а также 13 охотничьих патронов 12 калибра. Помимо прочего, в гараже находились электронные весы и мерные стаканчики. На предметах выявили остатки наркотических веществ, а ружье признали пригодным для использования.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербурге раскрыли нелегальное производство моторного масла, продающегося под логотипами известных торговых марок.

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