Жительница Гатчины одолжила 5 млн на постройку дома, но денег не дождалась

Жительница Гатчина одолжила своей знакомой, возглавляющей строительную компанию, 5 млн рублей на постройку дома. Однако обратно денег так и не дождалась, хотя прошло почти два года.

Возмущенная поступком недобросовестной приятельницы, женщина обратилась в правоохранительные органы. Она рассказала полиции, что передавала финансы частями, с августа по декабрь 2018 года. В общей сложности, предпринимательница получила более 5 млн рублей на возведение недвижимости.

Возвращать долги бизнесвумен, похоже, не намеревалась. Полицейские оперативно разыскали и задержали 32-летнюю владелицу строительной фирмы. Сейчас в её отношении возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, передают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника, который хотел угнать автомобиль на Херсонской улице в Петербурге.