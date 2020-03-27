Бизнесмен Марк Броновский, осужденный за хищение из бюджета на 10 лет, упал в обморок, услышав приговор

Российско-американского предпринимателя Марка Броновского осудили в Петербурге на 10 лет тюрьмы за присвоение 590 миллионов рублей.

Такой приговор в четверг, 26 марта, огласил Красногвардейский районный суд. Услышав вердикт судьи, осужденный бизнесмен лишился чувств. Отметим, что год назад, в апреле 2019-го, петербургский суд приговорил Броновского к 6 годам и 10 месяцам колонии. Тогда предпринимателя сразу же освободили в связи с отбытием срока по делу о покушении на присвоение 489 млн рублей из российского бюджета, а также мошенничестве на 376 млн рублей.

Броновский еще в 2010 году организовал ОПГ, участники которой обманывали налоговиков и, используя подложные документы, получали возможность возмещать НДС, в действительности не имея на это права. Эта схема работала в течение 4 лет, за которые преступники успели украсть из бюджета страны более 590 млн рублей.

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