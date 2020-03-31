В правительстве изменили список товаров первой необходимости для россиян

Первый список был утвержден 28 марта, но позднее было решено внести некоторые поправки.
Речь идет о товарах, которые можно будет продавать в течение всей нерабочей недели. Обновленный документ представлен на официальном сайте Кабинета министров.
Что-то из списка убрали, а некоторые категории конкретизировали. Поменяли также и название. Теперь документ носит имя «Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости».
Из старой версии списка были убраны следующие позиции: оборудование для автомобилей, электроприборы, бытовая техника, кабельная продукция, компьютеры и связанное с ним оборудование, товары для дачного участка, строительные противопожарные товары, печатные версии СМИ, принадлежности для похорон, очки и линзы, табак, различные средства для продажи товаров (ценники, этикетки).
Вместо категорий, связанный с моющими средствами, изделиями для дома и средствами гигиены, был опубликован список следующих товаров: защитная маска, антистептик, влажные и сухие салфетки, мыло различных видов, средства для чистки зубов, туалетная бумага, прокладки и стиральный порошок.
Среди детских товаров, которые можно будет приобрести, остались: подгузники, пеленки, детские шампуни, крема, бутылочки и соски.
Бензин и дизельное топливо остались в списке. Дополнительно добавлен сжиженный природный газ.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России утвердили перечень товаров первой необходимости.