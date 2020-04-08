Берни Сандерс не будет претендовать на президентский пост

Берни Сандерс не будет претендовать на президентский пост
Сенатор хочет поражения Трампа. Фото: pixabay.com

При этом он заявил, что его имя останется в бюллетенях.

Об этом стало известно сегодня, 8 апреля. Обо всем сообщают РИА Новости. Американский сенатор Берни Сандерс заявил, что выходит из президентской гонки, но свое имя из бюллетеней на предварительных выборах убирать не собирается.

«Мы должны работать над тем, чтобы набрать как можно больше делегатов на съезде демократов, где мы сможем оказать значительное влияние на партийную платформу и другие функции»,

— пояснил Сандерс в своем видеообращении.

Политик надеется, что Байден, оставшийся в гонке, сможет одолеть действующего президента США Дональда Трампа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Трамп заявил, что использовал бы неодобренный препарат в случае заражения коронавирусом.

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