Песков объяснил, зачем носит блокиратор вирусов

Эксперты отмечают, что они не только не полезны, но и опасны.

Об этом стало известно сегодня, 9 апреля. Обо всем рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил в разговоре с журналистами, что носит блокиратор вирусов, чтобы хоть как-то обезопасить себя. Песков отметил, что покупка была совершена им и что он не уверен в ее эффективности. Пресс-секретарь заверил – он ознакомился с информацией о продукте и узнал мнения экспертов.

Песков признал, что некоторые говорят, будто блокираторы негативно сказываются на сознании и вызывают проблемы с дыханием. Пока что никаких негативных эффектов от ношения блокиратора Песков не ощутил.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков прокомментировал слова Путина про печенегов. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков поспешил сообщить, что эта фраза была сказана по личной инициативе президента. При этом, источник этого момента обращения уточнен не был.