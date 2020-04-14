Случаи заражения COVID-19 обнаружили в российской армии

Случаи заражения COVID-19 обнаружили в российской армии
Три случая заражения выявлено среди российских военнослужащих. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Коронавирус не обошел стороной и российскую армию — по данным на 30 марта выявлено не менее трех случаев заражения среди военнослужащих.

Как сообщает «Коммерсантъ», в числе зараженных оказался 26-летний прапорщик, который лечится от COVID-19 на дому. Известно, что он контактировал с 10 людьми. В Коммунарке также проходит лечение полковник, его состояние оценивается как удовлетворительное. Заразился коронавирусом и мичман Северного флота — с ним общался 51 человек.

По данным издания, заражение вирусом подозревают у не менее 133 военнослужащих, контактировавших с инфицированными. Сейчас они изолированы и находятся под наблюдением медиков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус нашли в пансионате для пожилых в Петербурге.

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