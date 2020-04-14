Коронавирус нашли в пансионате для пожилых в Петербурге

Случаи заражения коронавирусом выявили в более чем десяти больницах и клиниках Петербурга, а также в пансионате для пожилых и психоневрологическом интернате. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

«Вирус занесен в один из психоневрологических интернатов и пансионат, где обеспечивают уход за пожилыми людьми», — сказал Беглов в эфире «Радио России».

По словам губернатора, из-за коронавируса прием прекратили два родильных дома, две поликлиники, офис врачей общей практики. Работа также приостановлена в НИИ травматологии и ортопедии им. Вредена и в двух больницах Петербурга. Не на полную мощность работают онкологический центр в Песочном и другие учреждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки в Петербурге выявили 121 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 799.