Полиция изъяла у жителя Колпино почти 2 килограмма марихуаны

Полиция изъяла у жителя Колпино почти 2 килограмма марихуаны
Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Фото: Baltphoto

Во вторник, 15 апреля, полиция Петербурга задержала жителя Колпино, подозревающегося в незаконном обороте наркотиков.

В рюкзаке у мужчины при осмотре оказалось почти 700 граммов каннабиса (марихуаны), передают в пресс-службе ГУ МВД по городу и области. Затем полицейские обыскали автомобиль, принадлежащий супруге предполагаемого злоумышленника. В багажнике иномарки «БМВ» было найдено два пакета с аналогичным веществом общим весом свыше килограмма.

По факту незаконного хранения наркотических средств возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы устанавливают каналы приобретения запрещенных веществ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у петербуржца в квартире на Вадима Шефнера нашли 150 граммов различных синтетических наркотиков. 39-летнего подозреваемого доставили в изолятор временного содержания.

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