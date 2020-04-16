Полиция изъяла у жителя Колпино почти 2 килограмма марихуаны

Во вторник, 15 апреля, полиция Петербурга задержала жителя Колпино, подозревающегося в незаконном обороте наркотиков.

В рюкзаке у мужчины при осмотре оказалось почти 700 граммов каннабиса (марихуаны), передают в пресс-службе ГУ МВД по городу и области. Затем полицейские обыскали автомобиль, принадлежащий супруге предполагаемого злоумышленника. В багажнике иномарки «БМВ» было найдено два пакета с аналогичным веществом общим весом свыше килограмма.