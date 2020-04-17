Стас Садальский рассказал всю правду о «Секрете на миллион»

Он уверяет, что артисты заранее знают все неудобные вопросы и делают вид, что удивлены.

Об этом стало известно 17 апреля. Обо всем блогер Стас Садальский рассказал в своем Instagram-аккаунте. Он заявил, что шоу на телеканале НТВ «Секрет на миллион» – сплошной обман. Знаменитость заверил, что все артисты заранее знают список вопросов, которые им будут задавать. Они лишь делают вид, что удивлены – это, мол, актерская игра. Садальскией также намекнул на то, что приз выдают не полностью, то есть весь миллион человеку не достается, но подробностями блогер не поделился.

Звезда отметил, что узнал все от актрисы Елены Прокловой. В одном из конвертов с вопросами было написано, чтобы она отказалась отвечать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что скандальный блогер Павел Петель погиб в аварии под Москвой. Автомобиль влетел в припаркованную на заправке фуру. Помимо блогера, в автомобиле находились два человека — водитель и другой пассажир. Никто не выжил.