В Колпино задержали двоих мужчин, имевших при себе 100 граммов метамфетамина

В Колпино задержали двоих мужчин, имевших при себе 100 граммов метамфетамина
Подозреваемым грозит реальный срок. Фото: pixabay.com

Полицейские Санкт-Петербурга задержали двоих молодых людей в городе Колпино. Личный досмотр показал, что при себе у каждого мужчины было около 50 граммов метамфетамина.

Преступников остановили в среду, 22 апреля, на перекрестке Понтонного проезда и Новой дороги, передают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. По версии оперативников, молодые люди, 24 и 29 лет, являются участниками преступной группировки, которая распространяет наркотические вещества на территории всего региона.

При себе у старшего из них было найдено 47,3 грамма метамфетамина, у второго — 48,7 граммов аналогичного наркотика. В отношении обоих возбуждено уголовное дело за незаконное хранение запрещенных веществ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Луге женщину, продававшую наркотики, посадили на 5,5 лет.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти колпино санкт-петербург хранение и сбыт наркотиков
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