Депутат Госдумы заболел коронавирусом

Новиков подтвердил, что его тест оказался положительным и сейчас он находится в больнице.

Об этом стало известно сегодня, 25 апреля. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова. Он подтвердил данные о своей госпитализации, а также то, что заразился коронавирусом. Новиков сдал анализы и получил положительный результат теста. При этом депутат отметил, что стал не первым, кто заболел – до него слег сотрудник аппарата КПРФ.

«Раньше всех лег. До нас с Леонидом Ивановичем»,

— добавил Новиков.

Напоминаем, что глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников также подтвердил диагноз – у него двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусом. Тесты приходили отрицательные.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за сутки в Ленобласти коронавирус диагностировали у 43 человек. Общее число зараженных на сегодняшний день в Ленобласти составляет 658, а выздоровевших — 56. Летальных исходов, к счастью, не зафиксировано.