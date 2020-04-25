Мишустин раздал поручения в связи с пандемией

Он объяснил, каковы будут дальнейшие действия во время распространения коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 25 апреля. Обо всем сообщается на сайте кабмина. Там разместили документ, опубликованный по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Роспотребнадзор должен будет определить регионы, которые находятся в зоне риска. Премьер-министр отметил, что хочет снять ряд ограничений с предпринимателей.

Также ведомства разработают рекомендации для россиян во время майских праздников. Минздрав России поработает над критериями для принятия решения о госпитализации коронавирусных больных.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мишустин уволил замглавы Минпромторга после его хамства в аэропорту. Известно, что Овсянников нецензурно обругал сотрудницу аэропорта в Ижевске, когда та попросила предъявить его посадочный талон на рейс, после чего раздраженно кинул документы на стойку регистрации.