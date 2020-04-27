Петербуржцы выходят на улицу: утром индекс самоизоляции упал до 3,8

Петербуржцы начали выходить на улицу утром 27 апреля. Индекс самоизоляции постепенно снижается.

К 7:50 соответствующий индекс показывает 3,8 балла. Большинство горожан все же соблюдают карантин, оставаясь дома.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», часом ранее показатель составлял 3,8 балла, в 6:00 — 4,5 балла.

По последним данным, число заражений коронавирусом в городе достигло 3077 человек. Всего с начала пандемии в Петербурге выздоровели 489 человек, 27 погибли.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 294 958 человек. Скончались 206 997, при этом 878 955 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 80 949 человек, умерли 747. При этом 6 767 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.