В Грузии число заразившихся коронавирусом выросло до 496 человек

В Грузии число зараженных коронавирусом достигло 496, сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания, который был создан правительством страны.

При этом выздоровели 149 человек, смертельных случаев – шесть.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 295 757 человек. Скончались 207 021, при этом 881 634 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 80 949 человек, умерли 747. При этом 6 767 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.