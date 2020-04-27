Торговым центрам Петербурга вполовину снизят налог на имущество

Торговым центрам Петербурга вполовину снизят налог на имущество
Авторы инициативы также предлагают освободить ТЦ от авансовых платежей на налог на имущество. Фото: Baltphoto

Торговым центрам Северной столицы предложили на 50% снизить налог на имущество. Они, в свою очередь, должны предоставить послабления арендаторам.

С такой инициативой на правительственном заседании выступили депутаты Алексей Макаров и Денис Четырбок. Парламентарии предложили внести поправки в городской закон «О налоге на имущество организаций», которые позволят вполовину снизить сборы в бюджет Петербурга с торговых центров.

Для использования льготы владельцы ТЦ должны выплачивать сотрудникам зарплату в размере не ниже МРОТ (минимальный размер оплаты труда), передает «Коммерсантъ». Также арендодатели должны предоставить скидку на аренду минимум на 50%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге значительно ускорили процесс включения новых торговых точек в схему НТО.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
антикризисные меры Депутаты ЗакСа налоговые льготы санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Минюст пояснил возможное введение штрафов за лай собак
Обманутые дольщики в Гатчине получат жилье до конца 2020 года
Завод «АвтоВАЗ» приостановит производство до 18 мая
ВОЗ отмечает снижение темпа распространения COVID-19 в Москве и Петербурге
Волочкова рассказала, что самоизоляция не повлияла на ее жизнь
Власти Петербурга поддержат сферу культуры в период пандемии коронавируса
Петербуржца отправили в тюрьму за кражу ювелирки в Ломоносове
Более 46 тысяч человек призовет на военную службу Западный военный округ ...