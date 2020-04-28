Циклон принесет в Петербург тепло и дождь

Циклон принесет в Петербург тепло и дождь
В городе ожидается теплая погода. Фото: скриншот Facebook Михаила Леуса

Во вторник, 28 апреля, на погоду в Петербурге повлияет приближающийся с запада циклон.

В городе ожидается теплая погода. Вечером пройдут дожди. Подробности рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook.

В Петербурге температура воздуха прогреется до плюс 10 градусов, в Ленобласти столбики термометра покажут от плюс 6 до плюс 11 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

Небо над Петербургом могут затянуть плотные облака.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.

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