В Петербурге вводят масочный режим, вот только средства защиты найти все еще нелегко

С 30 апреля граждане обязаны носить медицинские маски в общественных местах.

Об этом стало известно сегодня, 29 апреля. Обо всем рассказал губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Он заявил, что с завтрашнего дня жители Северной столицы обязательно должны носить медицинские маски в общественных местах и даже такси. Пока что подписанный главой города документ не опубликован на сайте Смольного.

Напоминаем, что петербуржцы не раз жаловались на отсутствие масок в аптеках. Их, конечно, можно заказать в интернете, но цены «кусачие». Получается, что если петербуржец не готов потратить на средство защиты несколько сотен рублей, то ему придется сидеть дома и никуда не выходить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Газпром» хочет решить проблему с дефицитом антисептиков. Представители компании уверены, что антисептики и вакцина очень важны для борьбы с коронавирусом. Направление считают перспективным и все возможно организовать в сжатые сроки.