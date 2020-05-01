Скворцова заявила, что Россия уже вышла на плато по числу заражений коронавирусом

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала, что в последние несколько недель Россия уже практически находилась на плато по числу зараженных коронавирусом.

«Мы, по сути, последнюю неделю уже были на плато по числу новых случаев», — заявила она эфире Первого канала.

При этом она отметила, что на плато бывают колебания — чуть больше или чуть меньше случаев заражения.

Глава ФМБА выразила надежду, что в скором времени будут зарегистрированы российские тест-системы на выявление антител к коронавирусу.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что через пару месяцев россияне с трудом будут вспоминать те тяготы, которые переживают из-за коронавируса сегодня. По его словам, где-то к середине мая страна уже должна выйти на плато. Песков пояснил, что динамика заболеваемости в России сопоставима с динамикой в Италии и Испании. Критическая фаза там, по его словам, продолжалась максимум полтора месяца.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 307 691 человек. Скончались 234 075, при этом 1 039 182 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 106 498 человек, умерли 1 073. При этом 11 619 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.