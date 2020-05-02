Иосиф Пригожин признался, что ему стыдно перед супругой

Ему постоянно хочется есть, а Валерия тем временем старается поддерживать себя в форме.

Об этом стало известно 1 мая. Обо всем продюсер Иосиф Пригожин рассказал в своем Instagram-аккаунте. Он написал, что не может ограничивать себя в еде и много заниматься спортом во время режима самоизоляции и поэтому ему стыдно перед женой. Также Пригожин опубликовал, на котором Валерия готовит ему салат среди ночи. Певица отругала супруга и заявила, что больше не пойдет у него на поводу и не станет его кормить так поздно. Продюсер извинился перед Валерий и отметил, что никто не умеет делать такие вкусные салаты, как жена. Он также отрицает, что завтракал и говорит, что ел всего один раз за день.

«Вы оба очень обаятельная пара!»,

— умиляются поклонники.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пригожин призвал остановить «травлю» Лещенко из-за коронавируса. «Прекратите! Остановитесь! «Подумайте, что мы будем делать завтра. То, что уже было, не вернуть. Хватит испытывать чужие нервы! Не надо из себя святых делать в этом вопросе», — сказал он, сообщает «Взгляд.ру».