Москва осталась недовольна вручением «Пулитцера» за антироссийские материалы

Власти отмечают, что опубликованные материалы были не раз опровергнуты.

Об этом стало известно сегодня, 5 мая. Обо всем сообщает посольство России в США в своих социальных сетях. В заявлении сказано, что страна недовольна тем, что оргкомитет Пулитцеровской премии отмечает антироссийские материалы. В посольстве убеждены, что тем самым премия компрометирует себя, ведь все данные были уже не раз опровергнуты. Речь идет о статье газеты New York Times, в которой опубликовали серию материалов о «хищнических действиях режима Владимира Путина».

«Если и есть в этом, как утверждается, «большой риск», то только для репутации»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что умерла писательница, получившая Нобелевскую премию. В 1988 году Тони Моррисон стала лауреатом Пулитцеровской премии за роман «Возлюбленная». Кроме того, они стала первой темнокожей писательницей, которая получила Нобелевскую премию по литературе.