В Петербурге врачам, лечивших пациентов с коронавирусом, заплатят после 11 мая

Им положены дополнительные стимулирующие выплаты.

Об этом стало известно сегодня, 7 мая. Обо всем сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время заседания Координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Северо-Западного федерального округа. Он отметил, что врачи получат положенные стимулирующие выплаты уже после 11 числа. На эти цели из федерального бюджета выделят 635 миллионов рублей.

Напоминаем, что врачам скорой помощи должны выплатить 50 тысяч рублей, среднему и младшему персоналу, а также водителям – 25 тысяч. Больше всего рублем поддержат врачей стационаров – они получат по 80 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцев, переболевших коронавирусом, просят сдать плазму крови. За сутки желающих оказалось трое. Они пожертвовали по 600 миллиметров биоматериала в Городской станции переливания крови в Санкт-Петербурге.