Стало известно, как себя чувствует заболевший коронавирусом Мишустин

Премьер-министр идет на поправку и должен скоро приступить к выполнению своих рабочих обязанностей.

Об этом стало известно сегодня, 13 мая. Обо всем рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он ответил на вопрос о самочувствии премьер-министра Михаила Мишустина, заявив, что он идет на поправку. Глава ведомства выразил надежду, что совсем скоро политик окончательно поправится и сможет оказаться на работе.

«Сегодня его состояние здоровья уже позволяет входить в рабочий процесс»,

— считает Мурашко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков подтвердил слухи о двусторонней пневмонии. Он сейчас находится в больнице, так как чувствует себя плохо и не может обойтись без внимания врачей.