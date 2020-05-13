Стало известно, как себя чувствует заболевший коронавирусом Мишустин

Стало известно, как себя чувствует заболевший коронавирусом Мишустин
Михаил Мишустин. Фото: kremlin.ru

Премьер-министр идет на поправку и должен скоро приступить к выполнению своих рабочих обязанностей.

Об этом стало известно сегодня, 13 мая. Обо всем рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он ответил на вопрос о самочувствии премьер-министра Михаила Мишустина, заявив, что он идет на поправку. Глава ведомства выразил надежду, что совсем скоро политик окончательно поправится и сможет оказаться на работе.

«Сегодня его состояние здоровья уже позволяет входить в рабочий процесс»,

— считает Мурашко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков подтвердил слухи о двусторонней пневмонии. Он сейчас находится в больнице, так как чувствует себя плохо и не может обойтись без внимания врачей.

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