В Рощино завершено строительство проблемного объекта

Все три корпуса жилого комплекса «Новое Рощино» на Социалистической улице в посёлке Рощино Ленинградской области готовы к вводу в эксплуатацию.

Комитет Госстройнадзора одобрил завершенные объекты и выдал разрешение на сдачу домов в пользование жильцам, уже несколько лет ожидающим достройки. Отметим, что строительная компания «Интер-строй» приступила к возведению трех шестиэтажных корпусов на 174 квартиры еще в 2014 году.

Дольщикам пообещали новое жилье уже в 2015 году, однако застройщик остановил деятельность. В результате региональным властям при содействии частных инвесторов наконец удалось завершить строительство в 2020 году.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что в Подмосковье подошло к концу строительство храма Вооруженных сил РФ. Его возводили специально к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.