Пункты проведения ЕГЭ в Петербурге готовятся принимать выпускников

Пункты проведения ЕГЭ в Петербурге готовятся принимать выпускников
29 июня пройдут экзамены по литературе, географии и информатике. Фото: Baltphoto

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) все-таки состоится, первые выпускные экзамены начнутся у одиннадцатиклассников уже 29 июня.

Сейчас петербургские пункты проведения ЕГЭ подготавливаются к приему выпускников. О том, как проходит процесс организации экзаменов рассказывает глава отдела общего образования городского комитета по образованию Анна Грубская.

По словам чиновницы, помещения, инфраструктура и другие особенности будут учтены при организации проведении экзаменов. Губская также отметила, что в течение года школьников, несмотря на эпидемиологическую обстановку, не оставляли без поддержки и помогали готовиться к важным экзаменам, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что упрощать задания Единого государственного экзамена из-за пандемии коронавируса не намерены.

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