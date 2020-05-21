Пункты проведения ЕГЭ в Петербурге готовятся принимать выпускников

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) все-таки состоится, первые выпускные экзамены начнутся у одиннадцатиклассников уже 29 июня.

Сейчас петербургские пункты проведения ЕГЭ подготавливаются к приему выпускников. О том, как проходит процесс организации экзаменов рассказывает глава отдела общего образования городского комитета по образованию Анна Грубская.

По словам чиновницы, помещения, инфраструктура и другие особенности будут учтены при организации проведении экзаменов. Губская также отметила, что в течение года школьников, несмотря на эпидемиологическую обстановку, не оставляли без поддержки и помогали готовиться к важным экзаменам, передает телеканал «Санкт-Петербург».