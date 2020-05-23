Путин подписал закон о дистанционном голосовании на выборах

Путин подписал закон о дистанционном голосовании на выборах
Президент России Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования на выборах. Об этом сообщается на сайте Кремля в субботу, 23 мая.

Закон конкретизирует понятие дистанционного электронного голосования. Под этим понимается голосование без использования бумажного бюллетеня.

После его принятия в России разрешается использовать почту и электронное голосование на выборах всех уровней и референдумах.

Также допускается возможность собирать подписи на выборах в органы госвласти субъекта РФ через портал госуслуг.

Помимо этого, закон позволяет отложить выборы губернатора в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Совет Федерации РФ 20 мая одобрил закон, разрешающий дистанционно голосовать на выборах и референдумах

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