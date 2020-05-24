Советник Трампа считает Калининград «кинжалом в сердце Европы»

Советник Трампа считает Калининград &#171;кинжалом в сердце Европы&#187;
Америка считает, что Россия странно распоряжается судьбой города. Фото: Pixabay

Он не понимает, почему Россия превратила город в военную базу.

Об этом стало известно сегодня, 24 мая. Обо всем рассказал советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild. Он заявил, что Калининград – красивейший город, который мог бы стать центром туризма и объединить Россию и Европу. Но российские власти решили иначе и превратили его в закрытую военную базу, где много оружия и ракет.

Он также отметил, что Москва не позволила американским самолет облетать Калининградскую область в рамках Договора по открытому небу. Таким образом, США считают Калининград «кинжалом в сердце Европы».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в МИД отрицают слова США о нарушении Договора по открытому небу. В России надеются решить недопонимания мирно

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