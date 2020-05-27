Матвиенко поздравила Петербург с Днем города

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поздравила петербуржцев с Днем города. В этом году отмечается 317-летие со дня его основания.

«Санкт-Петербург — один из красивейших городов мира, крупнейший культурно-исторический центр, уникальный музей под открытым небом», — отметила она.

Матвиенко пожелала губернатору Петербурга Александру Беглову, спикеру Законодательного собрания Вячеславу Макарову и всем жителям города добра, успехов и новых достижений.

Она подчеркнула, что Петербург — не только город величественной архитектуры, мостов и памятников, но и олицетворение стойкости и силы духа людей, выживших в блокаду.

В завершение Матвиенко выразила надежду на то, что Петербург продолжит вносить вклад в решение общенациональных задач.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 27 мая прогремит артиллерийский салют из 30 залпов в честь 317-летия города.