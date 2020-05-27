В Петербурге предпринимателя будут судить за незаконную продажу алкоголя

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка в Выборгском районе Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. Фото: pixabay.com

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка в Выборгском районе Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. Фото: pixabay.com

Прокуратура Выборгского района признала виновным 50-летнего местного жителя, который продавал алкогольные напитки, не имея на то лицензии.

По версии правоохранительных органов, коммерсант владел продуктовым магазином на проспекте Энгельса, однако торговал там не только едой и безалкогольными напитками, но и спиртным. При этом мужчина ранее неоднократно привлекался как к административной, так и к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

К примеру, в январе текущего года, как установило следствие, предприниматель продал клиенту бутылку водки из-под прилавка, без чека. Об этом добросовестный покупатель рассказал полиции. Стражи порядка проинспектировали магазин, задержали обвиняемого и изъяли на месте преступления 20 бутылок спиртного. Уголовное дело будет рассматривать мировой судья Выборгского районного судебного участка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что алкогольные посиделки с незнакомцами обернулись для петербурженки ограблением.