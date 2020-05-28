В Крыму возмутились из-за слов американца о лишении полуострова воды

В Крыму возмутились из-за слов американца о лишении полуострова воды
Крымский мост. Фото: скриншот

Экс-посол США считает, что нужно прекратить снабжать Крым водой.

Об этом стало известно сегодня, 28 мая. Обо всем пишут РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец прокомментировал слова экс-посла США на Украине Джона Хербста. Американец говорил, что нужно продолжать водную блокаду полуострова. Он уверял, что важно сохранять для России высокую цену Крыма.

«Призывать лишить людей воды — это, по меньшей мере, кощунство»,

— заявил РИА Новости Чегринец.

Он добавил, что Америка слишком часто сует нос не в свои дела. Чегринец напомнил, что полуостров находится дома и все проблемы, объединившись, можно решить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Крым просит смягчить требования Роспотребнадзора к работе отелей. Так, ведомство требует тестирования всех туристов и сотрудников отелей на коронавирус, а также соблюдение дистанции на пляже и работы отеля как обсерватора в случае выявленного зараженного.

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