Госдеп заподозрил Россию в незаконной поставке денег в Ливию

Госдеп заподозрил Россию в незаконной поставке денег в Ливию
Россия пока не комментирует данные. Фото: pixabay.com

Речь идет о сумме в 1,1 миллиарда долларов.

Об этом стало известно сегодня, 30 мая. Обо всем сообщается на сайте Госдепартамента США. Ведомство уверено, что фальшивые деньги, поставленные в Ливию, были напечатаны российским предприятием. Оно, по мнению Госдепа, принадлежит правительству и занимается производством денег и паспортов. Заказчиком стала незаконная организация, претензий в Центральному банку Ливии пока никаких нет.

В США убеждены, что Россия делает все для ухудшения экономической ситуации в Ливии. Страна хочет прекратить действия Москвы.

Напоминаем, что Россия действительно занимается производством валюты и печатает банкноты в том числе для Ливии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Госдеп рассказал о перехвате российского генерала в Сирии. Деталей он не привел. Однако отметил, что механизм предотвращения инцидентов с Россией в Сирии успешно действует на протяжении нескольких лет.

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