В Вашингтоне громят магазины

В Вашингтоне громят магазины
Беспорядки в Вашингтоне. Фото: instagram.com/abc7dc

Несколько сотен человек идут в сторону Белого дома.

Об этом стало известно сегодня, 1 июня. Обо всем сообщают РИА Новости. В Вашингтоне протестующие начали громить магазины, врываться в здания и поджигать урны. Тем временем сотрудники правоохранительных органов пытаются оттеснить людей от Белого дома – на улицы вышли несколько сотен человек. Они двигаются по Ай-стрит и пытаются прорваться к правительству, а полицейские занимаются зачисткой квартала вокруг Белого дома.

Напомним, акции протеста и беспорядки проходят в десятках американских городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией. Один из правоохранителей повалил его на землю и прижимал шею коленом в течение семи минут. При этом задержанный не сопротивлялся. Флойд кричал, что не может дышать, однако полиция игнорировала его жалобы. В результате он потерял сознание и умер после госпитализации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что демонстранты развели большой костер в ходе протестов у Белого дома.

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