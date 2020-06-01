Рефрижератор с телами вспыхнул в морге у больницы №2 в Петербурге

Рефрижератор с телами вспыхнул в морге у больницы №2 в Петербурге
Спасатели оперативно справились с огнем. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Минувшей ночью произошел пожар на территории петербургской больницы. Там загорелся контейнер-рефрижератор для хранения трупов.

Согласно информации городского главка МЧС, все произошло в ночь на 1 июня в морге на территории Городской многопрофильной больницы №2. В рефрижераторе вспыхнул компрессор кондиционера. Площадь пожара составила три «квадрата».

Ведомство не уточнило, находились ли в в контейнере в момент пожара тела. Спасателям не пришлось вскрывать контейнер для ликвидирования пожара. Пострадавших в результате пожара нет.

По данным 78.ru, внутри все же были тела — при вскрытии контейнера обнаружили пять тел.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе сгорело заброшенное здание на 600 кв.м. С пожаром боролись 32 сотрудника личного состава с привлечением восьми единиц специальной техники.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
морг новости спб пожар происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Медики пожаловались на нехватку защитных средств
В Пулково встретили вывозной рейс из Майами
Семин считает, что руководству «Локомотива» нужно уйти в отставку
Месси рассказал, каким будет футбол после коронавируса
Жертвами трех педофилов в Петербурге стали восемь детей
Рефрижератор с телами вспыхнул в морге у больницы №2 в Петербурге
В Вашингтоне громят магазины
В понедельник в Петербурге будут испытывать теплосети на прочность