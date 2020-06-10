Клиенты Сбербанка жалуются на списание выплат на детей за долги

"Сбербанк". Фото: Baltphoto
"Сбербанк". Фото: Baltphoto

В банке заверили, что с проблемой столкнулись далеко не все клиенты.

Об этом стало известно сегодня, 10 июня. Обо всем пишет РБК. Клиенты Сбербанка пожаловались на то, что деньги, поступающие на карту за детей, списываются тут же при наличии долгов. Одна из гражданок рассказала, что ей поступили выплаты от Пенсионного фонда в размере 10 тысяч рублей на каждого из детей, которые тут же исчезли.

«По какому праву они решили, что могут сейчас просто взять и забрать у моих детей деньги на пропитание»,

— задалась женщина вопросом.

В Сбербанка отметили, что проблема не носит системный характер. Они просят ожидать возврата денег в течение двух недель.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российские банки пожаловались на рекордно низкую прибыль. Обо всем рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она заявила, что из-за пандемии коронавируса российские банки получили рекордно низкую прибыль в 500 миллионов рублей в мае.

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Клиенты Сбербанка жалуются на списание выплат на детей за долги
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